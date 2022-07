Vidal-Boca Juniors? Il ‘mago’ Valdivia ci spera: «Io tifoso, andrei a vederlo»

Vidal in uscita dall’Inter e sempre più destinato ad una metà sudamericana. Il Boca Juniors potrebbe tesserarlo. L’ex compagno in Nazionale e amico Valdivia lo spinge verso la Bombonera

BOCA JUNIORS OTTIMA DESTINAZIONE − Il futuro di Arturo Vidal sarà lontano dall’Inter. Il cileno ha ormai le valigie in mano. Tante le mete possibili, una di queste proprio il Boca Juniors. Dopo le parole dell’ex fuoriclasse argentino Riquelme (vedi articolo), ecco l’intervento di Jorge Valdivia ad ADN Radio: «Vidal potrà vestire la maglia del Boca Juniors? Lo spero. In Sud America io sono tifoso del Boca Juniors e del Palmeiras. Sono un grande fan di Juan Roman Riquelme, sono d’accordo con lui. Spero che mi inviti a guardare una partita se viene, mi piacerebbe vederlo con la maglia del Boca Juniors. Gli farebbe molto bene». Il ‘mago’ Valdivia conosce molto bene il centrocampista dell’Inter avendo giocato con lui in Nazionale. Su Vidal si è espresso anche Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro (vedi articolo).