Milenkovic bloccato dall’Inter ma insidia: un nuovo club di Serie A si interessa – Sky

Milenkovic non è solo un obiettivo dell’Inter, ma anche di un’altra squadra di Serie A. Così si è espresso Di Marzio, dopo la clamorosa voce su Dybala e Icardi al Monza (vedi articolo).

OCCHIO ALLA SECONDA SQUADRA – Gianluca Di Marzio, dopo che negli scorsi giorni si era parlato di Juventus, mette un’altra formazione in corsa per il difensore serbo. Ecco la situazione: «Se Kalidou Koulibaly dovesse andare via Nikola Milenkovic potrebbe essere la chiave per sbloccarlo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto dei contatti con l’agente Fali Ramadani, dicendo che nel caso in cui Koulibaly dovesse andare gli piacerebbe. Però Milenkovic è bloccato dall’Inter, vediamo se potrà sbloccarsi questa situazione».