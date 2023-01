Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 7 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Una concorrente in meno per quanto riguarda Marcus Thuram, in scadenza con il Borussia Monchengladbach. L’Inter lo segue, ma secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi, il Bayern Monaco non è più interessata al ragazzo (vedi articolo). Sul fronte rinnovi, in Viale della Liberazione si aspettano sempre una risposta da Milan Skriniar, e adesso anche da Stefan de Vrij dopo la proposta biennale (con opzione per il terzo anno). Per quanto riguarda Edin Dzeko, Roberto Gagliardini e Samir Handanovic si valuterà più avanti.

Mercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − L’Inter continua a lavorare sul fronte Marcus Thuram in entrata, soprattutto per quanto riguarda il mercato estivo. La situazione però potrebbe sbloccarsi qualora la dirigenza dovesse trovare un accordo per la cessione di Joaquin Correa. Dovessero arrivare offerte per l’argentino, il club li prenderà seriamente in considerazione.