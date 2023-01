Thuram, concorrenza in meno per l’Inter! Una big si sfila anche per l’estate

L’Inter deve fare i conti con una pretendente in meno per Thuram, e questa non può che essere una buona notizia. Dalla Germania si segnala il dietrofronto sull’interesse per l’attaccante francese.

NON SERVE PIÙ – Per Marcus Thuram l’Inter non ha più come pesante concorrenza quella del Bayern Monaco. Lo afferma Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, togliendo sia lui sia Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte dagli obiettivi dei bavaresi. Questo perché la capolista della Bundesliga vuole concentrarsi sul rinnovo di Eric Maxim Choupo-Moting, sul quale c’è il Manchester United. Thuram e Kolo Muani non sono più nei piani del Bayern Monaco né per gennaio né per l’estate.