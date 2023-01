Fordos: «Inter Women, siamo motivate per giocare! Vogliamo qualificarci»

Fordos, difensore classe 2002 di Inter Women, attende l’esordio nel 2023 che avverrà domenica alle 14.30 in casa del Parma nel Gruppo D di Coppa Italia Femminile. La calciatrice ne ha parlato a Inter TV.

PRONTE ALL’APPUNTAMENTO – Beatrix Fordos spiega come Inter Women ha gestito la sosta: «Durante le vacanze natalizie siamo state a casa con famiglia e amici. La pausa ci ha trasmesso energia per il prosieguo della stagione. Abbiamo avuto qualche giorno di riposo e poi abbiamo seguito un programma di allenamenti, il 2 gennaio li abbiamo ripresi qui assieme. Gli allenamenti non sono stati eccessivamente pesanti, perché abbiamo poco tempo per preparare la prima partita. Siamo motivate e non vediamo l’ora di giocare. Tutte le partite sono fondamentali per noi, che si tratti di campionato o Coppa Italia. Per noi è importante far vedere la nostra forza e vogliamo qualificarci al prossimo turno. Questa sarà la terza partita col Parma, ci conosciamo bene. Questo ci permette di preparare la partita al meglio, sarà combattuta ma vogliamo vincere questa battaglia, giocare bene e passare il turno in Coppa Italia».