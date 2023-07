Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 5 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Si chiude la telenovela legata a Davide Frattesi: accordo ormai raggiunto tra l’Inter e il Sassuolo, con un prestito con obbligo di riscatto più bonus. Oggi previsto l’ultimo incontro per limare gli ultimi dettagli. Dopo aver chiuso per lui si passerà a Romelu Lukaku, sempre desideroso di tornare e stavolta a titolo definitivo. Continuano le voci su Lazar Samardzic dell’Udinese, anche se per completare il centrocampo l’ultimo nome è lo svincolato Roberto Pereyra.

ACQUISTI UFFICIALI: Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Slegato rispetto a Frattesi, ma comunque oggetto di discussione fra Inter e Sassuolo, Samuele Mulattieri che andrà in neroverde. L’agente Giuseppe Riso ha poi parlato di questioni riguardanti Valentin Carboni, Gaetano Oristanio (probabile al Cagliari) e Stefano Sensi, tutti e tre suoi assistiti che possono essere ceduti. Risulta esserci un minimo aumento della proposta del Manchester United per André Onana, ma ancora non certo sufficiente. Il giovane Edoardo Sottini, rientrato dal prestito all’Avellino, va al Cittadella a titolo definitivo.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere, svincolato), Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.