Demiral, la pista Inter diventa più calda. Le condizioni dell’Atalanta – SI

Torna a farsi vivo il nome di Demiral per il rinforzo difensivo dell’Inter. I contatti con l’Atalanta sono avviati ma c’è distanza sulle condizioni del trasferimento. Alfredo Pedullà spiega la situazione su Sportitalia.

INTERESSE RECIPROCO – Per l’Inter potrebbe farsi concretamente strada l’idea Merih Demiral in questa sessione estiva di mercato. L’esperto di “Sportitalia Mercato”, Alfredo Pedullà, spiega qual è la situazione del calciatore e quali sono le condizioni che detta l’Atalanta: «Prende consistenza il nome di Demiral per la difesa. Lui ha già due offerte dalla Turchia, un’altra tra Emirati e Arabia ma vuole l’Inter. Ci sono stati contatti anche oggi tra Inter e Atalanta. L’Atalanta non vorrebbe darlo in prestito secco ma non vorrebbe darlo neanche con un prestito con diritto di riscatto. L’Inter vorrebbe prenderlo con un prestito oneroso con diritto di riscatto. I bergamaschi vorrebbero che il diritto di riscatto si tramutasse in obbligo. Demiral è un nome che dobbiamo cercare di aggiungere da qualche giorno a questa parte, dopo la rincorsa di gennaio, perché l’Inter ha bisogno di un altro difensore. Trevoh Chalobah, invece, è un po’ più complicato, anche se piace molto».

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà