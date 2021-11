Bucchioni: «Inter forte su Frattesi. Si aggiunge a un altro del Sassuolo»

Due giocatori del Sassuolo, fra cui Frattesi, sono nel mirino dell’Inter per il 2022. Questo è quanto afferma il giornalista Bucchioni, nel suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb.

TENTATIVO DAI NEROVERDI – “Il mercato è già in movimento. E anche chi sull’immediato non sembra aver bisogno di rinforzi come l’Inter, sta pensando al futuro. Giuseppe Marotta ha detto che a gennaio non farà nulla, ma radio-mercato racconta di un forte interesse per Davide Frattesi del Sassuolo che va ad aggiungersi al corteggiamento in atto per Giacomo Raspadori“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni