Chiellini dispiaciuto: «Scudetto Inter? Tanto amaro in bocca, volevo il decimo»

A Chiellini non va giù lo scudetto vinto dall’Inter nella passata stagione. Il difensore bianconero, nel documentario All or Nothing: Juventus realizzato da Amazon Prime Video, segnala come avrebbe dovuto vincere il decimo consecutivo a Torino.

TRICOLORE TOLTO – Lo scorso 2 maggio l’Inter ha tolto dal petto lo scudetto alla Juventus, che vinceva la Serie A dalla stagione 2011-2012 senza sosta. Un evento che Giorgio Chiellini non accetta con troppa serenità: «C’è tanto amaro in bocca, perché ci speravo. Comunque sono anche l’unico che ha fatto quei nove scudetti di fila, speravo con tutto me stesso di arrivare al decimo».