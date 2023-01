Brozovic, l’Inter valuta seriamente l’idea Kessie. Ma no allo scambio alla pari – Rai

L’Inter starebbe davvero valutando l’idea di scambiare Brozovic con Kessie. Il club nerazzurro, però, non sarebbe disposto a uno scambio alla pari. Di seguito quanto riportato da Venerato nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

APERTURA – Quella che inizialmente sembrava solo una voce di calciomercato, ora sembra essere un’idea presa davvero in considerazione dall’Inter. Il club nerazzurro sarebbe pronto ad aprire una trattativa per lo scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié (vedi articolo). Ciro Venerato, intervenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva” spiega quali sarebbero le intenzioni nerazzurre. L’Inter, infatti, in aggiunta al centrocampista del Barcellona vorrebbe anche un conguaglio economico. Secondo quanto riportato su Rai 2, dunque, si esclude lo scambio alla pari di cui si è parlato nei giorni scorsi.