Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 16 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − In Spagna hanno sganciato un’altra bomba di mercato: Depay all’Inter e Correa al Barcellona (vedi articolo). In atto c’è anche il possibile scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié. Situazione in fase di evoluzione (vedi articolo). Un’asse caldissimo da tenere in considerazione.

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Quanto al fronte uscite, c’è sempre il rinnovo di Milan Skriniar in primo piano. Il club nerazzurro aspetta una risposta dal difensore, che dovrebbe arrivare dopo la Supercoppa Italiana. Situazione in salita (vedi articolo). Traballa anche la posizione di Denzel Dumfries con la Pimenta a Londra per trattarlo con due club (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)