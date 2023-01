Kessié, il Barcellona vuole liberarsene: ecco perché la voce Inter-Brozovic

Da qualche giorno si parla di scambio fra Brozovic e Kessié, anche se proprio stasera fra Inter e Barcellona è spuntata una nuova clamorosa voce riguardante Correa e Depay (vedi articolo). A Sunday Night Square su DAZN si spiega come per l’ex Milan siano i catalani a spingere.

VIA DA UNA PARTE – Sembra essere il Barcellona a voler “scaricare” Franck Kessié all’Inter provando a prendere Marcelo Brozovic, non il contrario. Come riportato durante Sunday Night Square su DAZN, in un intervento di Orazio Accomando, i catalani vogliono liberarsi del suo ingaggio da dieci milioni a stagione (dato peraltro pochi mesi fa…). In più Kessié non piace a Xavi, che l’ha utilizzato pochissimo da agosto a oggi. L’Inter potrebbe pensare a uno scambio del genere mettendo Hakan Calhanoglu definitivamente davanti alla difesa. Per il momento Kessié-Brozovic è soltanto una suggestione da Barcellona.