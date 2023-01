La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Pioli e Inzaghi, la Coppa bollente. Milan e Inter si giocano il trofeo che può fare la differenza: solo per chi perde.

TUTTOSPORT

Scambio Brozovic-Kessié. Inter e Barcellona trattano. Il mercato che coinvolge anche il Milan, infiamma l’attesa per il Derby in Supercoppa di mercoledì a Riad: la sfida può segnare la stagione di nerazzurri e rossoneri.