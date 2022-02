Brozovic-Inter, l’annuncio del rinnovo dipende… dal suo entourage! – CdS

Brozovic, rinnovo con l’Inter non ancora annunciato, come mai? L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega il motivo, ed è legato dall’avvocatessa che rappresenta il croato.

NON ANCORA UFFICIALE – Brozovic, il rinnovo con l’Inter non è ancora arrivato. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il prolungamento del contratto con il club nerazzurro sarà annunciato non appena l’avvocatessa di famiglia che rappresenta il croato otterrà l’iscrizione al registro degli agenti della FIGC.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti