Martial nome nuovo per l’attacco dell’Inter: al Siviglia per rinascere – CdS

Martial, secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, è un’ipotesi per la prossima stagione considerando i possibili addii di Caicedo e Alexis Sanchez.

IPOTESI – Martial è uno dei nomi valutati dall’Inter in vista della prossima sessione di mercato. L’attaccante francese a gennaio si è trasferito in prestito dal Manchester United al Siviglia per provare a ritrovare una continuità che mancava da tempo. L’Inter dal canto suo dovrà fare le giuste valutazioni considerando il possibile addio di Caicedo e Alexis Sanchez. Il cileno ha uno stipendio da 7 milioni netti a stagione e con un’offerta pluriennale sarà liberato dal club. L’affare Anthony Martial potrebbe essere simile a quello fatto per Lukaku tre stagioni fa, ma a costi decisamente più contenuti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti