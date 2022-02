Fourneau arbitro di Inter-Sassuolo: oggi il debutto mancato nel 2020

Fourneau sarà l’arbitro di Inter-Sassuolo, partita della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Sassuolo sarà la prima partita per Francesco Fourneau come arbitro dei nerazzurri. C’è però un’altra circostanza nella quale era stato designato: il match poi vinto 2-5 in casa del Benevento il 30 settembre 2020, nel recupero della prima giornata di Serie A. Lì fu sostituito alla vigilia da Marco Piccinini, perché indisponibile. Diciassette mesi dopo per Fourneau arriva il vero esordio con la prima squadra dell’Inter (ha già diretto la Primavera).