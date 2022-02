Perisic, c’è ottimismo per il rinnovo con l’Inter: lui adesso vuole restare – TS

Perisic adesso potrebbe restare all’Inter. Il suo contratto, come già noto, è in scadenza a giugno 2022 ma, secondo TuttoSport, c’è ottimismo per quanto riguarda il suo rinnovo.

OTTIMISMO – Perisic, dopo l’incontro di inizio febbraio tra i suoi agenti e l’Inter, e parti si dovranno aggiornare per entrare nel vivo del discorso rinnovo. Ivan Perisic, adesso, mette al primo posto l’Inter e punta a un’offerta che si avvicini alle sue richieste iniziali e, soprattutto, consona al suo status da protagonista. L’Inter dal canto suo proverà in tutti i modi a venire incontro all’atleta, proponendo un biennale da 4,5 milioni più bonus.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna