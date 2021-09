Brozovic chiamato al rinnovo con l’Inter: Marotta ha tempistiche rapide – SM

Brozovic è reduce dal gol decisivo in Slovacchia-Croazia (vedi articolo), ma è pure in scadenza di contratto con l’Inter. Secondo “Sport Mediaset”, per il croato si punta al rinnovo in tempi brevi.

OBIETTIVO RINNOVO – Marcelo Brozovic è uno dei pilastri dell’Inter e ha dimostrato tutto il suo valore anche in questa sosta per le nazionali. Il gol decisivo allo scadere di Slovacchia-Croazia ha rilanciato le sue quotazioni anche in patria, e domani giocherà di nuovo contro la Slovenia (ore 20.45 a Spalato). Nel frattempo, però, c’è da tenere in considerazione il discorso rinnovo. Brozovic è in scadenza al 30 giugno 2022 e da gennaio, senza il rinnovo, potrà firmare da svincolato con un altro club per la prossima stagione. Secondo “Sport Mediaset” Giuseppe Marotta ha intenzione di trattare il prolungamento del contratto a breve, proprio per evitare che per Brozovic ci siano rischi.