Guarino: «Ho visto una buona Inter. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti»

Inter Women è partita bene nel campionato di Serie A femminile e ieri contro la Lazio ha colto la seconda vittoria in altrettante partite. L’allenatrice Rita Guarino ha parlato così del match ai microfoni di Inter TV.

UNA BUONA INTER – Guarino parla della partita contro la Lazio e afferma di aver visto una buona Inter, anche se poco concreta sotto porta: «La Lazio si è presentata nel migliore dei modi e in più di un’occasione ci ha messo in difficoltà, complice anche l’aver fatto diversi errori sotto porta che ci ha costretto a stringere i denti fino all’ultimo. Ho visto però a tratti una buona Inter capace di offendere in più occasioni».

POCA CONCRETEZZA – Guarino approfondisce l’aspetto della poca concretezza sotto porta: «Sicuramente bisogna migliorare alcuni aspetti e ce ne saranno tanti altri, questo è solo uno. Siamo solo all’inizio ed è normale che ci siano diversi errori durante una gara. Non finalizzare le occasioni ti può penalizzare nel momento in cui la partita si mette bene».

DIFESA DI FERRO – Guarino passa al reparto che meglio si è comportato in questo avvio di stagione, la difesa: «Le ragazze sono molto attente, non solo come reparto, ma tutta la squadra lavora insieme nella riconquista della palla e se fai questo lavoro, ti stringi e ricompatti, puoi ripartire. In questo sono state molto brave».

LA PROSSIMA – Guarino parla della prossima partita che vedrà Inter Women impegnata contro l’Empoli: «Non bisogna sbagliare a interpretare la partita. L’Empoli è una squadra molto giovane e tecnica, fa di centrocampo e attacco il reparto migliore. Sa palleggiare e sa venire avanti con giocate importanti, con due attaccanti abili a sfruttare gli spazi. Non dovremo sbagliare i dettagli e l’interpretazione della gara».