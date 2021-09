VIDEO – Brozovic, gran gol in Slovacchia-Croazia! Ne ricorda uno con l’Inter

Brozovic ha deciso Slovacchia-Croazia con un gran gol all’86’ (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter ha firmato l’unica rete della partita, per tre punti pesantissimi. Ecco il video.

REPLAY – Marcelo Brozovic ha permesso alla Croazia di espugnare Bratislava, nel big match contro la Slovacchia. All’86’, sul punteggio di 0-0, il centrocampista ha raccolto una punizione di Luka Modric respinta da Juraj Kucka e con un destro al volo dal limite non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un gol, quello di Brozovic, che ne ricorda uno segnato con l’Inter tre anni fa, contro la Sampdoria. In quel caso (qui gli highlights) aveva stoppato e calciato da dentro l’area, qui è andato di prima intenzione ma la dinamica è molto simile. Così come il risultato, 0-1 e col suo gol decisivo allo scadere. Di seguito il video con il gol di Brozovic in Slovacchia-Croazia, tratto dall’account YouTube “Goal Lover”.