Inter in top 20 tra le squadre più costose: fuori dal podio in Serie A

La classifica stilata dal CIES, osservatorio sul calcio internazionale, sulle squadre più costose nella stagione 2021/22.

CLASSIFICA – Il CIES, osservatorio sul calcio internazionale, ha effettuato un calcolo stilando una classifica sulle squadre più costose nella stagione 2021/22. Si tratta della somma spesa dalle società nel corso delle diverse sessioni di mercato per acquistare i cartellini che compongono la rosa attuale.

L’Inter è presente nella top 20 dei 5 principali campionati europei (sul podio Manchester City, Manchester United e PSG), al 19esimo posto con 305 milioni di euro in totale, mentre è in quarta posizione in Serie A dietro a Juventus, Napoli e Roma.

Fonte: Football-Observatory.com