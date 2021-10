Brozovic alza le richieste sulla scia di Lautaro Martinez: le date dell’incontro con l’Inter – TS

Brozovic andrà in scadenza a fine stagione se l’Inter non riesce a rinnovargli in tempo il contratto. Le idee del centrocampista croato sembrano chiare ma anche quelle della società nerazzurra. E l’imminente annuncio legato a Lautaro Martinez forse non facilita le cose. A riportarlo è Tuttosport oggi in edicola

DISTANZA TRA LE PARTI – Il rinnovo di Lautaro Martinez a 6 milioni più bonus fino al 2026 è cosa fatta, manca solo l’annuncio. Che avverrà quando l’agente Alejandro Camano farà ritorno in Italia. Per quello di Marcelo Brozovic manca ancora l’accordo, perché c’è distanza tra domanda e offerta. L’entourage del centrocampista croato è stato a Milano per altri affari, senza incontrare direttamente l’Inter. Incontro ufficiale che, invece, avverrà entro fine mese. Più precisamente, a metà della prossima settimana, tra i due impegni nerazzurri.

INCONTRO IN ARRIVO – Secondo quanto riportato sulle pagine di Tuttosport da Federico Masini, con la collaborazione del collega Simone Togna, il giorno buono per l’incontro può essere tra giovedì 28 e sabato 30 ottobre. La richiesta di Brozovic è sulla scia del nuovo ingaggio di Lautaro Martinez, forse addirittura più alta: 6.5 milioni complessivi. L’Inter parte da una base più bassa, che sono i 5 milioni già offerti ad Hakan Calhanoglu in estate. La priorità di Brozovic resta l’Inter, ma nel frattempo dall’estero non vanno persi di vista gli interessamenti dei vari Chelsea, Paris Saint-Germain e – ovviamente – del nuovo Newcastle saudita. L’attuale scadenza è fissata in data 30 giugno 2022, ma già dal 1° febbraio Brozovic potrebbe firmare con chi vuole…

Fonte: Tuttosport – Federico Masini con la collaborazione di Simone Togna

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.