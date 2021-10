Insigne, agente in sede Inter (appuntamento al 2022?): si parla di D’Ambrosio – TS

Insigne rischia di diventare il pezzo pregiato del mercato estivo, vista l’attuale scadenza di contratto con il Napoli. Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, l’Inter resta sullo sfondo e nel frattempo lavora sulle situazioni contrattuali interne. Come quella di D’Ambrosio

SCADENZE 2022 – La presenza del procuratore sportivo Vincenzo Pisacane nella sede dell’Inter fa subito pensare a Lorenzo Insigne vestito di nerazzurro. E invece, come anticipato ieri (vedi articolo), per il momento non è così. L’attaccante del Napoli non è stato l’argomento dell’incontro, anche se l’Inter resta interessata ed è pronta a riparlarne nel 2022, qualora non arrivasse il rinnovo. Il capitano azzurro, infatti, è in scadenza di contratto in data 30 giugno 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento. E per l’Inter sarebbe un grande colpo a zero. Come riportato dal collega Federico Masini sulle pagine di Tuttosport, più facile che l’argomento dell’incontro sia stata la situazione di un altro assistito. Si parla di Danilo D’Ambrosio, al momento poco coinvolto nella stagione nerazzurra e con il contratto in scadenza proprio a fine stagione. La speranza di D’Ambrosio è quella di trovare più spazio, ma magari anche un nuovo rinnovo con l’Inter…

Fonte: Tuttosport – Federico Masini

