Mulattieri ora non pensa all’Inter: «Voglio segnare il più possibile qui! Nel 2022…»

Mulattieri è già la stella del nuovo Crotone, che punta al ritorno in Serie A grazie ai suoi gol. L’attaccante in prestito dall’Inter, intervistato dal collega Franco per il Corriere dello Sport oggi in edicola, non vuole distrarsi dall’obiettivo stagionale

MATURAZIONE – In un anno Samuele Mulattieri è passato dalla Serie B olandese a quella italiana, che non son sono certo allo stesso livello: «Sicuramente competizioni diverse. Da noi c’è sicuramente più esperienza, in Olanda invece ci sono molti più giovani e meno tattica, perché si predilige principalmente la fase offensiva. Anche la Primavera mi è stata molto utile per crescere. Mi piace giocare sia da punta unica che con un compagno vicino, sono sempre a disposizione del tecnico, indipendentemente da come dispone la squadra». Alla domanda del collega Massimiliano Franco per il Corriere dello Sport sul fatto che si aspettasse o meno questo inizio di stagione, Mulattieri risponde con molta sincerità: «Non saprei dire! Certo sono convinto che sia stato un impatto importante. Spero di continuare così. Più gol faccio, meglio è! Non mi pongo obiettivi a lungo termine, voglio solo migliorare sperando di segnare il più possibile».

TESTA AL CROTONE – Mulattieri ricorda com’è avvenuto il passaggio estivo dall’Inter (in prestito) al Crotone: «La prima reazione molto positiva e poi c’è stato lo zampino di Alex Cordaz, che mi ha parlato benissimo di città, squadra e società. Nel Crotone hanno militato calciatori che ora giocano in squadre importanti e la cosa ha influito. Tutti hanno mostrato molta decisione nel volermi, il presidente Gianni Vrenna, il direttore sportivo Beppe Ursino e il tecnico Francesco Modesto. Perciò non ci ho pensato due volte. Io voglio solo fare bene con il Crotone, sono concentrato sul presente. Il prossimo anno si vedrà».

Fonte: Corriere dello Sport – Massimiliano Franco

