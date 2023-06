Brozovic addio all’Inter ma non all’Europa? Spunta un altro club − SI

A tenere banco in casa Inter è, tra le altre, anche la questione legata al futuro di Marcelo Brozovic: il centrocampista piace all’Al-Nassr ma non solo. C’è infatti un altro club in Europa interessato al suo cartellino. Le ultime da SportItalia.

EUROPA − L’Inter sta cercando di fare il punto della situazione per il futuro di Marcelo Brozovic (vedi articolo). Il centrocampista, che ha un contratto con il club nerazzurro in scadenza nel 2026, piace molto in Arabia Saudita. Nello specifico all’Al-Nassr, ma questa non sarebbe l’unica società interessata. Il giornalista Gianluigi Longari ha parlato così del croato a SportItalia: «Oltre all’Al-Nassr, aggiungerei anche il Barcellona per un interesse su Marcelo Brozovic. Xavi lo apprezza molto. Da una parte ci sono sirene economiche importanti per il croato, dall’altro potrebbe ambire a rimanere in Europa».