ESCLUSIVA IN − Cavaliere: «Inter, mai cedere Brozovic! Post Skriniar? Un nome!»

Vincenzo Cavaliere, agente di mercato ed esperto di calcio croato, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it. Cavaliere ritiene Brozovic incedibile in quanto troppo importante per l’Inter. Poi tira fuori un nome che possa sostituire Skriniar

Cavaliere, Marcelo Brozovic può lasciare l’Inter in estate?

Difficile, più che Brozovic e l’Inter che deve considerarlo un faro del club. Quindi non lasciarlo andare assolutamente per nessuna cifra. Se l’Inter vuole fare una squadra vincente, senza Brozovic perderebbe un pezzo fondamentale

Brozovic, secondo lei, può ancora dare tanto all’Inter?

Certo. Nell’ultima partita di Nations League ha corso più di 15 chilometri. È un ragazzo che sta benissimo, non ha mai avuto infortuni importanti, è protagonista assoluto nella Croazia, nell’Inter fa benissimo. Insomma, sono quei giocatori che chiamiamo top player e il top player non lo vendi. Certo se te lo puoi permettere di non venderlo.

Cavaliere, Ivan Perisic può avere qualche rammarico per non essere rimasto all’Inter? Per certi versi la sua partenza ha garantito l’esplosione di Federico Dimarco

Non lo so questo, secondo me è felice lì al Tottenham. La scelta del Tottenham è stata una scelta economica e anche di vita, nel senso di voler provare una nuova esperienza. Lasciare l’Inter per un giocatore che era protagonista non sarà stato facile. Però avrà valutato bene per il rinnovo.

Cavaliere, c’è qualche giocatore croato che può consigliare all’Inter?

In questo momento io darei molto attenzione a Josip Sutalo, difensore centrale della Dinamo Zagabria, che è un giocatore importante, giovane e sta facendo veramente bene.

Può essere il nome adatto per sostituire Milan Skriniar?

Senz’altro, senza ombra di dubbio. Ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

Cavaliere, qualche altro giocatore?

E poi, ma qui sono di parte, io prenderei sempre Andrej Kramaric. È uno degli attaccanti più prolifici in Europa, gioca ad altissimi livelli e fa sempre gol. Un giocatore così all’Inter farebbe bene.

Ritornando alla difesa, speranze invece di vedere Josko Gvardiol in Italia?

Non credo perché non vedo nessuna squadra italiana che possa dare 100, 110, 115 milioni al Lipsia.

