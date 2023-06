C’è una trattativa per Gosens: ecco con chi sta dialogando l’Inter − SI

L’Inter non considera Robin Gosens un incedibile e, dalla Germania, c’è un club in particolare che vorrebbe averlo in rosa. Sono partiti perciò i contatti tra le parti e, stando alle ultime di SportItalia, è stata avviata la trattativa.

TRATTATIVA − Robin Gosens sembra ormai essere stato messo sul mercato dall’Inter (vedi QUI). Tant’è che il club nerazzurro, come riferito dal giornalista Gianluigi Longari a SportItalia, avrebbe avviato una trattativa vera e propria con l’Union Berlin che dal canto suo pressa per avere il tedesco in squadra. La partenza dell’esterno potrebbe lascerebbe spazio a un ingresso importante. Ad esempio spianerebbe la strada all’eventuale arrivo di Davide Frattesi (vedi QUI). L’Inter per Gosens chiede comunque 20 milioni di euro.