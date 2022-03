Bremer, valutazioni Inter e una concorrenza. Convinti su Scamacca

Bremer sarà avversario dell’Inter domenica col Torino, ma l’anno prossimo potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Ne ha parlato Fabrizio Romano nel suo podcast Here We Go, dopo la questione Lukaku (vedi articolo), e aggiungendo qualcosa su Scamacca.

LE PRIME STRATEGIE – Fabrizio Romano inizia a ipotizzare il prossimo mercato dei nerazzurri: «Sta lavorando tanto su Gleison Bremer. Si parla tanto in Germania di Bayern Monaco, che effettivamente ha mandato i suoi scout a osservarlo. L’Inter sta pensando a come fare quest’operazione, così come Gianluca Scamacca in attacco e Davide Frattesi a centrocampo. Il mercato di marzo non è quello di luglio, bisogna capire ma per Scamacca l’Inter è molto convinta. Si lavora su entrambi».