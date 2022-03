Torino-Inter, alla ripresa degli allenamenti prima indicazione sull’attacco – Sky

Torino-Inter si giocherà domenica alle 20.45. Oggi sono ripresi gli allenamenti ad Appiano Gentile e c’è una prima indicazione sull’attacco di Inzaghi. La riporta Andrea Paventi per Sky Sport 24.

CAMBIA DI NUOVO – Per Torino-Inter le scelte di Simone Inzaghi, al primo allenamento dopo Liverpool, vanno verso un cambio in attacco. Edin Dzeko non ha giocato ad Anfield ed è chiaramente indiziato per giocare all’Olimpico. Come riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, col bosniaco dovrebbe esserci Lautaro Martinez che contro il Torino ha uno score notevole e ha deciso la partita di un anno fa. Qui le indicazioni su Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij.