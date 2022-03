Lukaku di ritorno all’Inter per la crisi al Chelsea? Situazione da capire

È notizia di oggi la questione legata al Chelsea, con il club bloccato ‘a causa’ di Abramovich (vedi articolo). Dal suo podcast Here we go, il giornalista Fabrizio Romano fa il punto legato a Lukaku e alle voci su un ritorno all’Inter.

MOMENTO DI STALLO – Fabrizio Romano analizza la crisi del Chelsea: «Bisognerà capire quali saranno le conseguenze e le tempistiche, cosa potrà cambiare. Può esserci un eventuale ritorno di Romelu Lukaku all’Inter? Oggi è una cosa che ancora i protagonisti di questa cosa stanno cercando di capire fin dove potrà spingersi. Il Chelsea dovrà veramente stare fermo tre mesi sul mercato oppure si troverà una soluzione? Adesso è tutto nelle mani di Roman Abramovich e col Governo inglese, vedremo però chiaramente è uno shock sul mercato internazionale».