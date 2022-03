Flachi: «Scudetto? Dipende solo dall’Inter! Ma un vantaggio Milan»

Flachi è tornato a giocare col Signa, in Eccellenza Toscana, dopo dodici anni di squalifica per utilizzo di cocaina. In collegamento con Maracanà su TMW Radio, l’attaccante parla della corsa fra Inter, Milan e Napoli per vincere la Serie A.

IN TRE PER IL TITOLO – Francesco Flachi valuta la classifica di Serie A: «Tutto dipenderà dalla concentrazione e dalle motivazioni. Normale che forse in questo momento il Milan è avvantaggiato, per il risultato di Napoli, però da qui alla fine manca ancora tanto. È normale che l’Inter è accreditata, perché ha giocatori e qualità. Abbiamo visto anche a Liverpool che partita ha fatto, coi cinque cambi escono cinque campioni ed entrano altri cinque campioni. Dipende solo da loro: se hanno le motivazioni vince l’Inter. In questo momento sono alla pari tutte, però il Milan è avvantaggiato per il risultato che ha fatto a Napoli».