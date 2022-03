Cagni: «Dzeko 0′? Forse qualche problema fisico! Sanchez, una stranezza»

Per Cagni l’assenza di Dzeko in Liverpool-Inter è da intendere legata a qualche problema fisico. L’allenatore, nel corso di Maracanà su TMW Radio, segnala poi come avrebbe agito diversamente su Sanchez.

PARTICOLARE – Per Luigi Cagni c’è qualcosa sotto la scelta di Simone Inzaghi di non togliere Alexis Sanchez già ammonito in Liverpool-Inter: «È una cosa proprio strana, perché lui di solito fa questa cosa. Anche in campionato lo fa: quando uno è ammonito non lo fa arrivare fino alla fine. È stata stranissima questa cosa, forse Edin Dzeko aveva qualche problema fisico. Anche gli allenatori sbagliano. Ho fatto un discorso mentre la guardavo, dicevo che Sanchez lo doveva togliere. Però noi non abbiamo la conoscenza completa dal di fuori: un allenatore non racconta mai la verità prima delle partite, non sai cosa succede nello spogliatoio. Il momento più difficile, di qualsiasi partita, è sempre quando vai in sala stampa: è lì la forza dell’allenatore, perché hai lo stress».