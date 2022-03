Dybala-Juventus, il rapporto si sta sgretolando: l’Inter sa quando entrare in scena

Dybala è sempre più lontano dalla Juventus, che a sua volta non sta facendo niente per non riavvicinare il suo attaccante argentino. O più precisamente, sta facendo di tutto per allontanarlo. Come riportato dal giornalista Romano, l’Inter segue interessata ogni evoluzione di mercato

COLPO A ZERO – Oltre al punto sul futuro di Romelu Lukaku (vedi articolo) e sugli obiettivi estivi “italiani” dell’Inter (vedi articolo), il giornalista Fabrizio Romano parla della grana Paulo Dybala: «Possiamo dire che è una situazione ormai che, insomma, sta rasentando veramente l’incommentabile. Perché, a livello di gestione di questa trattativa, è successo di tuto. La Juventus da due anni e mezzo, quasi tre, sta parlando con Dybala per rinnovare il contratto. Poi sono cambiati i dirigenti, le priorità e le prospettive. Ma ci troviamo ancora una volta a un ennesimo rinvio. Non si va in una strada precisa. Di solito, quando ci si ritrova in questo tipo di situazioni, è perché alla fine si sta sgretolando qualcosa. Questa è la sensazione attorno a Dybala e alla Juventus. Quello che rimane, dalla Juventus, è che l’intenzione, quando sarà questo incontro – dopo il Villarreal in Champions League o quando avverrà – sarà comunque legato a un contratto a cifre più basse rispetto agli 8 milioni di euro più 2 bonus. E durata più bassa, tre anni. Con bonus importanti, ma legati alle presenze. Insomma, gli infortuni di Dybala stanno quindi condizionando il discorso contrattuale. C’è da capire se Dybala sarà contento di questa proposta o vorrà esplorare la situazione intorno a lui. Si parla tanto di Inter, ma bisogna aspettare prima il passaggio con la Juventus. L’Inter e i club stranieri sanno quanto è importante aspettare per poi entrare in scena…». Queste le parole di Romano nel corso di The Here We Go Podcast, all’episodio #20.