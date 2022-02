Bremer, non solo l’Inter su di lui. Occhio alla concorrenza – TS

L’Inter alle 21 ha una grande sfida contro il Liverpool negli ottavi di andata di Champions League. Una sfida che manca da 10 anni in casa nerazzurra. La dirigenza intanto, in attesa dei rinnovi (vedi articolo), pensa già al futuro e alla prossima sessione di mercato.

ASTA – L’Inter alle 21 a San Siro riceve il Liverpool in una sfida spettacolare in Champions League. I nerazzurri, se andassero avanti e passassero il turno, si porterebbero a casa un bel gruzzoletto (vedi articolo) che magari potrebbe essere usato in estate. Il calciomercato infatti, seppur chiuso al momento, non si ferma mai. L’Inter a giugno prepara qualche colpo tra cui anche il difensore del Torino, Bremer. Il centrale ha prolungato il suo contratto e dunque andrà via dietro a una grande offerta. I nerazzurri lo hanno messo nel mirino da un po’ ma, come scrive Tuttosport, all’asta potrebbe unirsi anche la Juventus. I bianconeri infatti devono capire e definire il futuro di de Ligt. In caso di addio dell’olandese le soluzioni sarebbero due: Bremer, appunto ma anche Botman del Lille.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia