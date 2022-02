Dzeko uomo dei gol in Champions, in Inter-Liverpool serve il bosniaco

Inter-Liverpool chiama Edin Dzeko. Il bosniaco infatti è l’uomo che ha firmato i gol decisivi per il passaggio del girone di Champions League.

UOMO DEI GOL CHAMPIONS – Inter-Liverpool è una gara importante. Una big match, una notte di Champions League. Tutti elementi che chiamano un nome in particolare. Quello di Edin Dzeko. L’uomo dei gol per lnzaghi, soprattutto nelle partite notturne di coppa.

FIRMA SUL GIRONE – Il passaggio del girone ha la firma di Dzeko. Marchiata a fuoco. Un gol allo Sheriff all’andata, il primo dell’Inter in questa Champions League, bello e difficile. Non bastasse anche l’assist per il secondo gol di Vidal, quando sembrava servito lo psicodramma dell’1-1. E la doppietta allo Shakhtar a Milano, nella partita da dentro o fuori. L’uomo decisivo. In questi ottavi servirà di nuovo in versione bello di notte.