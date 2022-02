Inter, quanto vale battere il Liverpool e accedere ai quarti di finale?

L’Inter è pronta a vivere la notte magica. Questa sera alle 21, a San Siro, arriva il Liverpool di Jurgen Klopp in una notte di Champions League che mancava da tanto tempo in casa nerazzurra. Una partita speciale dunque ma, quanto vale passare il turno?

CIFRE – L’Inter di Simone Inzaghi ha già fatto meglio di Spalletti e Conte raggiungendo gli ottavi di finale di Champions League che mancavano dalla stagione 2011/2012. I nerazzurri vogliono continuare il cammino in questa competizione anche se, l’ostacolo, è tutt’altro che facile da superare. Il Liverpool di Klopp è una delle migliori squadre d’Europa e quindi non sarà per niente una passeggiata (vedi articolo). Ma quanto vale passare il turno? Come spiega Calcio e Finanza, l’Inter ha già incassato, da questo cammino in Champions, ben 64,74 milioni di euro comprendendo anche il market pool ancora da calcolare. Una parte viene infatti distribuita in base al numero di partite disputate nella competizione. Immaginando un passaggio del turno dell’Inter ai quarti di finale, la quota minima incassata dai nerazzurri sarebbe pari a 13,7 milioni di euro. Con il bonus per aver raggiunto i quarti di finale dunque l’Inter arriverebbe a 75,41 milioni di euro totali. Insomma, una bella sommetta per un anno di Champions League.