Vidal, in Champions League già decisivo con lo Sheriff. Si ripeterà?

E’ la notte di Inter-Liverpool. Gli ottavi di andata di Champions League andranno in scena a San Siro alle 21 con la squadra di Simone Inzaghi chiamata a una grande impresa. I nerazzurri a centrocampo non avranno Nicolò Barella con al suo posto Arturo Vidal.

DECISIVO – L’Inter è pronta per il Liverpool. La Champions League ritorna e i nerazzurri, per la prima volta dopo 10 anni, sono tra le migliori 16 squadre d’Europa. Contro i Reds però non ci sarà Nicolò Barella complice la squalifica di due giornate inflitta dopo il rosso al Bernabeu con il Real Madrid. I nerazzurri quindi dovranno sopperire a questa assenza e Inzaghi, al posto del 23, manderà in campo ArturoVidal (vedi articolo). Il cileno non vive un gran momento di forma ma, in stagione, è già stato decisivo in Champions. Contro lo Sheriff Tiraspol infatti, sia all’andata sia al ritorno, in campo non c’era Hakan Çalhanoğlu con Vidal che ha giocato al suo posto. Ebbene, il cileno ha trovato il gol del 2-1 a San Siro mentre ha dominato al ritorno (vedi articolo). L’esperienza internazionale non manca di certo a Vidal e di solito, in questi palcoscenici, si esalta. Riuscirà a ripetere le prestazioni viste contro lo Sheriff?