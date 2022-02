FOTO – Valentino Rossi, auguri! «Grande interista e grande campione»

L’Inter alle 21 ospita il Liverpool negli ottavi di finale di andata di Champions League. Un grande appuntamento per il quale, a San Siro, sono attesi anche ospiti illustri (vedi articolo). Oggi intanto è il compleanno di Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo nel Motomondiale e grande tifoso interista.

AUGURI – E’ il giorno di Inter-Liverpool, è il giorno del ritorno dei nerazzurri in un palcoscenico prestigioso come gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi a San Siro si giocano una grande partita contro i Reds di Klopp e, in un San Siro tutto esaurito nel 50% della capienza, vogliono far bene. Ci saranno anche tanti VIP, tanti personaggi illustri (vedi articolo). E chissà se ci sarà anche Valentino Rossi.

🎂 | COMPLEANNO Grande interista e grande campione: da tutti noi, tanti auguri @ValeYellow46 🖤💙 pic.twitter.com/rw3cEQ1X10 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 16, 2022

L’ex pilota di MotoGp, grande tifoso interista, è stato spesso presente a San Siro a sostenere l’Inter. Oggi è il suo compleanno e i nerazzurri lo celebrano facendogli gli auguri con una foto assieme a una bandiera dell’Inter, Marco Materazzi. Il regalo più bello sarà la vittoria stasera?