Bremer, nessun nuovo contatto con il Torino ma una certezza – CdS

L’Inter ha chiuso ieri per Raoul Bellanova con l’esterno del Cagliari che verrà ufficializzato quest’oggi. E’ il quinto acquisto con la lista che è pronta ad aggiornarsi con anche il nome di Gleison Bremer.

CERTEZZA – Non c’è stato nessun nuovo contatto tra Bremer e l’Inter o tra l’Inter e il Torino, come riporta il Corriere dello Sport. Questo è vero ma il brasiliano sarà, per certo, il prossimo colpo dell’Inter. Questa è la certezza che il club nerazzurro ha voluto dare al giocatore per le prossime settimane con il club di Steven Zhang che attende l’uscita di Milan Skriniar prima di affondare il colpo. Una volta col via libera dovrà essere trovata la quadra con il Torino ma, come detto, Bremer è certo di essere il prossimo colpo in canna dei nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno