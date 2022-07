Dybala ‘ombra’ sul ritiro dell’Inter. Contatto Marotta-Antun: gli scenari – TS

L’ombra di Paulo Dybala aleggia sul ritiro dell’Inter. Secondo Tuttosport ieri contatto telefonico fra Marotta ed Antun: ecco cosa manca per vedere la “Joya” in nerazzurro

INCASTRI – L’ombra di Dybala aleggia sul ritiro dell’Inter. Secondo Tuttosport la sensazione di tutte le parti in causa è che alla fine il matrimonio si farà. In tal senso ieri, secondo il quotidiano, c’è stato un contatto telefonico fra Marotta e Jorge Antun, agente dell’argentino: nel corso della telefonata, l’AD nerazzurro ha ribadito l’interesse forte per il calciatore, ma prima vanno concretizzate due uscite. La prima è quella di Pinamonti, destinato all’Atalanta. La seconda è quella di Alexis Sanchez, per cui è forte l’interesse del Flamengo. Il contatto con l’agente, spiega che la volontà di Marotta è quella di concludere, al più presto, l’affare.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino