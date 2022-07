Dybala, pronto l’affondo e Marotta chiede info su Milan, Napoli e Psg – CdS

L’Inter è pronta a salutare sia Arturo Vidal sia Alexis Sanchez con i due cileni vicinissimi al Flamengo. Questa doppia uscita, ovviamente, darebbe il via libera ai nerazzurri per affondare Dybala.

AFFONDO – Serve salutare qualcuno e alleggerire il monte ingaggi prima di affondare il colpo per Paulo Dybala. In sostanza è questo quello che il Corriere dello Sport scrive questa mattina in edicola. Il quotidiano infatti sottolinea come Vidal e Sanchez ormai siano prossimi all’addio e questo, per l’Inter, non è che un bene per quanto riguarda la situazione Joya. L’Inter si tiene sempre in contatto con l’entourage del giocatore e anzi, Marotta si è informato chiedendo se Napoli, Milan e Psg avessero fatto offerte. Dunque la dirigenza dell’Inter tiene in mano Dybala e lo fa tramite lavoro di mediazione e di attesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno