Bremer, incontro ufficiale: chiesta contropartita. Si tratta – Sky

Primo incontro ufficiale tra l’Inter e il Torino per discutere di Gleison Bremer. Come noto, l’accordo con il giocatore è già stato trovato da tempo. Ora bisogna trattare con i granata. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport è stata richiesta anche una contropartita.

TRATTATIVE IN CORSO – Primo incontro ufficiale tra Torino e Inter per Bremer. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport, Marotta vuole chiudere il prima possibile per il difensore granata. La richiesta del club di Urbano Cairo è di 40 milioni con anche l’inserimento – come contropartita tecnica – di Cesare Casadei. Ora bisognerà trattare per abbassare il prezzo, consapevoli che la volontà del giocatore è già ben chiara.