Serie A, ufficiale la richiesta sulla ‘recompra’: le parole di Gravina

Come riportato questa mattina, la Lega Serie A ha richiesto l’introduzione di una norma per riconoscere il ‘diritto di recompra’ (vedi articolo). Il presidente federale Gabriele Gravina ha commentato la richiesta, arrivata ufficialmente tramite un comunicato.

RICHIESTA UFFICIALE – Il Consiglio della Lega Serie A ha dato delega al presidente federale per la definizione di una norma che riconosca il cosiddetto ‘diritto di recompra’ anche alle cessioni temporanee di contratto”. «La recompra – ha sottolineato Gravina – è un istituto previsto dalle nostre norme, siamo intervenuti nel 2019 per bloccare eventuali pratiche legate alle plusvalenze e ad oggi ci sono solo sei posizioni aperte. Questo vincolo normativo rimane anche nell’ipotesi richiesta dalla Lega di A come diritto non solo a titolo definitivo, ma anche per le cessioni temporanee di contratto. Oggi scriveremo la norma per farla entrare in sintonia, ma quel blocco previsto resta».