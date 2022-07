Lega Serie A chiede di reintrodurre la ‘recompra’: oggi la richiesta ufficiale – CdS

La Lega Serie A oggi chiederà ufficialmente di reintrodurre il “recompra”, abolito dalla FIGC nel 2019 perché troppo abusato ai fini contabili.

DIRITTO DI RECOMPRA – Il Consiglio di Lega Serie A che si è rinuto ieri ha deciso di voler reintrodurre il “recompra”. Oggi, nel corso del Consiglio Federale della FIGC, verrà richiesta ufficialmente la reintroduzione. Tutto da verificare se possa effettivamente accadere. Anzi, la sensazione è che la richiesta possa non essere accolta. La Recompra, infatti, era stata di fatto abolita nel 2019, per disinnescarne l’abuso a fini contabili. Nel frattempo, però, per contrastare l’eccessivo ricorso ai prestiti, la Fifa ha deciso di limitarne il numero massimo possibile, soprattutto, ha eliminato quelli biennali. Ecco, la S erie A si augura che questa possa essere una ragione valida per riottenere la Recompra. Alla luce del clima che si è creato, un rifiuto potrebbe alzare nuovamente il livello di tensione tra Lega e Federcalcio.

Fonte: Corriere dello Sport