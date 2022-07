Inzaghi: «Tutti simpatici nello spogliatoio, due di più! A cena porterei…»

Ospite di un video del trio comico Gli Autogol insieme a Beppe Marotta (vedi articolo), Simone Inzaghi ha parlato scherzosamente di alcuni dei suoi giocatori. Tra cui Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

GRUPPO UNITO – Simone Inzaghi ha parlato in questo modo dei suoi giocatori, specialmente per quanto riguarda il carattere: «Ce ne sono tanti di giocatori divertenti nello spogliatoio, sono tutti simpatici. Mi vengono in mente soprattutto Brozovic e Barella, che sono quelli un po’ più spiritosi. Handanovic è il capitano e deve dare l’esempio, ma è simpaticissimo anche se ha i suoi modi e i suoi tempi. Zanetti ci farebbe sicuramente molto comodo ad averlo in squadra, lui faceva tutti i ruoli e ancora adesso non si ferma mai. Se dovessi scegliere chi invitare a cena direi Brozovic perché Lukaku deve stare in super forma e Barella mi farebbe spendere tantissimo con il vino».

Fonte – YouTube, canale ‘Gli Autogol’