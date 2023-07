Bisseck, partenza in direzione Milano! Visite con Inter programmate

Yan Bisseck sta per cominciare la sua avventura all’Inter. Il difensore è partito in questi minuti da Dusseldorf con direzione Milano: già programmate le visite mediche

PARTENZA – Yann Bisseck è in procinto di iniziare la sua avventura con l’Inter. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il difensore, in questi minuti, è partito dall’aeroporto di Dusseldorf in direzione di Milano. È atteso in serata in Italia: poi sarà il turno delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime cinque stagioni.

Fonte: gianlucadimarzio.com