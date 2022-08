Biasin: «Skriniar-PSG vecchio di un mese! Ma tifosi Inter non siano tranquilli»

Biasin non ha aggiornamenti particolari per quanto riguarda Skriniar al PSG. Intervenuto in collegamento su Twitch per Calciomercato.it, il giornalista ha aggiornato sulla questione legata al difensore per l’Inter.

ANCORA IN BILICO – Fabrizio Biasin fa il punto su Milan Skriniar e Denzel Dumfries: «Sono due situazioni ovviamente molto diverse. Da una parte c’è Skriniar, con l’Inter che ha ricevuto un’offerta da cinquanta milioni di euro del PSG vecchia di un mese. Da un mese l’Inter non sente il PSG, ma i tifosi non possono stare tranquilli perché manca ancora un mese di mercato. Quell’offerta è arrivata ed è stata respinta, in questo momento se non ci sono rilanci Skriniar resta e poi si proverà ad arrivare al rinnovo. Per Dumfries le cose sono più recenti: il Chelsea ha fatto la manifestazione d’interesse nei confronti del giocatore. L’Inter in questo momento aspetta, se dovesse arrivare un’offerta da quaranta-quarantacinque milioni credo che la prenderà in considerazione. In questo momento non c’è quell’allarme, con Simone Inzaghi che avendo perso Ivan Perisic vorrebbe trattenere almeno Dumfries. Aspettiamo e vediamo, l’Inter non può permettersi di tenere i suoi giocatori fuori dal mercato per i motivi che conosciamo».

CHI DIETRO? – Biasin risponde a una domanda su quale può essere il sostituto di Andrea Ranocchia: «Si è parlato per tanto tempo di Nikola Milenkovic. La verità è che l’Inter non ha quattrini da investire per un difensore: vero che Milenkovic non costa tanto, dieci-quindici milioni, ma questi soldi li avrebbe solo vendendo uno come Skriniar. In quel caso però ci sarebbero due problemi, non uno. L’Inter spera di confermare la difesa titolare, Skriniar compreso, e prendere un difensore di complemento. Un nome non ce l’ho, forse nemmeno chi deve decidere, ma mi hanno certificato che Francesco Acerbi non interessa».