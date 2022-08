Sanchez, nuovo messaggio duro: «Io sempre professionale in carriera!»

Sanchez continua con la sua serie di messaggi polemici via social. L’attaccante in procinto di lasciare l’Inter, sul suo account Instagram, manda l’ennesima frecciata non si sa rivolta a chi.

ANCORA UNA CRITICA – Alexis Sanchez in questi giorni è destinato a risolvere il contratto con l’Inter, col Marsiglia come probabile prossima destinazione. Via Instagram, l’attaccante cileno anche oggi è polemico: “Sono sempre stato professionale e vincente nella mia carriera come calciatore. Divertitevi e fate quello che vi rende felice, giocare a calcio”.

Questo il post di Sanchez, con una foto dall’allenamento di oggi dove è risultato nel gruppo che ha “vinto” in allenamento.