Dumfries, il Chelsea può ritirarsi con l’Inter: spunta un’alternativa forte

Dumfries potrebbe non andare più al Chelsea, coi londinesi che hanno virato su un altro nome rendendo l’olandese alternativa. Di questo ne parla il quotidiano inglese The Guardian.

ALTRO NOME – Non c’è solo Denzel Dumfries per il Chelsea, anzi. Dal sito del quotidiano The Guardian si viene a sapere che per la fascia destra dei Blues è passato in primo piano Kyle Walker-Peters, classe ’97 del Southampton. Valutato fra quarantadue e quarantasette milioni di euro, può giocare su entrambe le corsie. Su di lui c’è anche il Manchester United, ma il Chelsea ha avuto più di un contatto per prendere Walker-Peters. Dumfries è ora un’alternativa all’inglese.

Fonte: The Guardian – David Hytner, Jacob Steinberg, Fabrizio Romano