Biasin: «Ginter? Possibilità concreta. Più di Bremer per l’Inter»

Il mercato invernale si è aperto ufficialmente ieri. L’Inter non farà grandi mosse se non qualche occasione con Marotta e Ausilio sempre vigili. Le attenzioni sono già però a giugno quando poi si aprirà il mercato estivo con due nomi che piacciono per la difesa, Ginter e Bremer: ne parla Biasin.



POSSIBILITÀ – L’Inter come detto in questo mercato invernale farà qualcosa solo se uscirà qualche giocatore in esubero. Le attenzioni sono già al prossimo mercato estivo con l’Inter che guarda ai parametri zero e non solo. Secondo Fabrizio Biasin, i nerazzurri valutano due profili per la difesa, Ginter e Bremer. Ecco il punto del giornalista di Libero fatto a Calciomercato.it: «Matthias Ginter è una possibilità concreta, io credo che siano tante chance, più che per Gleison Bremer».